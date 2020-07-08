جمهور حمادة هلال يشاركه حزنه على فراق والدته

شارك الجمهور من مختلف الدول العربية الفنان حمادة هلال في حزنه على فراق والدته والتي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالتها الصحية بسبب مرض السرطان، داعين من الله عز وجل أن يتغمد الراحلة برحمته ويسكنها فسيح جناته، ويصبر أهلها على ألم الفراق.

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ووجه رواد مواقع التواصل الإجتماعي رسائل التعازلي للفنان حمادة هلال، مؤكدين أن وفاة الأم أحد أصعب الاختبارات التي تواجه أي إنسان في دنياه، وكتب أحدهم:"فراق الأم صعب أوي بيكسر الظهر والقلب بيتعب النفسية بشكل محدش يتخيله غير اللي داقه وجربه.. الفنان حمادة هلال منهار أثناء تشييع جثمان والدته..البقاء لله ..إنا لله وإنا إليه راجعون..الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر قلبه على فراقها".

وتابع المغردون:"فراق الأم صعب في وداعها الأخير.. انهيار حمادة هلال حزنا على والدته.. ادعولها بالرحمة"، و"خالص التعازي لحماده

هلال في وفاة والدته .. اسكنها الله فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

وأضاف أخرون:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله والدة الفنان حماده هلال، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناتها ويثبتها عند السؤال ويجعل مثواها الجنة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

المشاهير ينعوا حمادة هلال

كما شارك عدد من المشاهير في دفتر العزاء المقام بمنصات التواصل الإجتماعي ومنهم الملحن محمد رحيم الذي كتب:"أتقدم بخالص التعازي لصديقي وأخي الحبيب الفنان حماده هلال في وفاه المغفور لها بأذن الله والدته الغالية سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان الفاتحة".

ونشر المعلق الرياضي بلال أحمد علام:"خالص العزاء للفنان الجميل حماده هلال في وفاة والدته

عليها رحمة الله.. اسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته و يصبر أهلها و أحبابها يارب العالمين".

ونعت الفنانة ديانا كرازون الراحلة:"خالص عزائي في وفاة والدة الفنان الخلوق حماده هلال.. إنا لله وإنا إليه راجعون..الله يرحمها مثواها الجنة".

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وكتب الفنان أحمد فهمي:" خالص التعازي للصديق العزيز ..حمادة هلال في وفاة والدته

.. اسكنها الله فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

وقالت المطربة كارمن سليمان:"البقاء لله في وفاة والدة الفنان حمادة هلال ربنا يرحمها و يغفر لها".

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وأضاف الفنان أحمد شامي أحد اعضاء فريق واما:" البقاء لله في وفاة والدة النجم حمادة هلال ...الله يرحمها يا رب و يحسن اليها و يصبرك يا حمادة علي الفراق".

وعلقت الكاتبة ومصممة الأزياء إنجي علاء:" خالص التعازي إلى النجم حمادة هلال وأسرته الكريمة في وفاة والدته رحمة الله عليها.. إنا لله وانا اليه راجعون..حمادة هلال".

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