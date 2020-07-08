في اليوم العالمي لمعشوقة الملايين.. تعرف إلى 7 حقائق مميزة عن الشوكولاتة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

فمن الداكنة المحشوة بالمكسرات إلى البيضاء بالحليب، ومن الكعك والجاتوه والمشروبات الساخنة والمثلجة إلى الآيس كريم، إنها الشوكولاتة، معشوقة الجميع وزينة المناسبات الرومانسية والسعيدة التي تعد أكثر المأكولات شعبية في العالم.

ووفقا لموقع tgcom24 الإيطالي. فهذه الحقائق السبع ينبغي لمحبي الشوكولاتة التعرف عليها:

1-أصل كلمة شوكولاتة

يرجع أصل كلمة شوكولاتة أو Chocolate إلى اللغة الإسبانية، أو على وجه الخصوص مشتقة من لغة ناواتل التي كانت تستخدم في حضارة الأزتيك بالمكسيك، وتعني “الماء المر”.

أحب شعب الأزتيك حبوب الكاكاو بشدة لدرجة أنهم استخدموها كعملة خلال ذروة حضارتهم.

2-أشجار الكاكاو الأولى

تقول الأسطورة إن أول اكتشاف لأشجار الكاكاو كان في حوض نهر الأمازون وفي جبال الأنديز الفنزويلية والكولومبية عام 600 بعد الميلاد، لكن كريستوفر كولومبوس يعد أول من اكتشف حبوب الكاكاو التي استخدمت كعملة تبادلية في العالم الجديد.

وفي الواقع، التاريخ الرسمي لاكتشاف الكاكاو” هو 30 يوليو/تموز 1502، وهو اليوم الذي قدم فيه الأزتيك حبوب الكاكاو لكريستوفر كولومبوس عندما كان في رحلته الاستكشافية الرابعة للقارة الأمريكية.

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وتم تقديم الكاكاو إلى كولومبوس بوصفة بدائية بعد مزجه في مسحوق مع حبوب الفلفل والملح، لينتقل مشروب الأزتيك إلى أوروبا في القرن الـ16.

ولتعديل مذاق مشروب الشوكولاتة المر الذي كان يشربه الأزتيك، أضاف إليه الإسبان السكر والعسل.

3-أول مصنع شوكولاتة في العالم

افتتح أول مصنع شوكولاتة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1765 في ولاية ماساتشوستس.

أما أول ماكينة ضغط خاصة اخترعها الكيميائي الهولندي فان هوتين لإزالة نصف كمية الدهون الطبيعية من كتلة الكاكاو عام 1828، وهي التقنية التي عالجت حبوب الكاكاو وحولتها إلى الشكل الصلب.

4-أكبر لوح شوكولاتة في العالم

يبلغ وزن أكبر لوح شوكولاتة في العالم أكثر من 5،792 كجم وتم إنتاجه في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى المئوية لثورنتون (علامة تجارية للشوكولاتة البريطانية).

في حين صنعت أكبر منحوتة من الشوكولاتة في مدينة ملبورن الأسترالية، وكانت على شكل بيضة عيد الفصح وبلغ طولها 10 أقدام ووزنها 2034 كيلوجرام.

5-أكبر دولة منتجة للكاكاو

تعد كوت ديفوار، وهي دولة تقع بغرب قارة أفريقيا، هي أكبر منتج للكاكاو وتليها غانا، حيث يتم الاحتفال بيوم الشوكولاتة في 14 فبراير/شباط من كل عام، بينما يتم الاحتفال بهذه المناسبة في الولايات المتحدة، في 28 أكتوبر/تشرين الأول.

6-فوائد الشوكولاتة

تعد الشوكولاتة من أكثر الأطعمة الحلوة المحببة للجميع (بشرط تناولها بجرعات معتدلة)، وأظهرت العديد من الدراسات العلمية أن الشوكولاتة الداكنة مفيدة للقلب، ومضادة للسرطان، وغنية بمضادات الأكسدة وتزيد من الوظائف الإدراكية.

7-الشوكولاتة.. تحفة فنية

يبدو أن البعض لم ير الشوكولاتة كنوع من أنواع الحلوى فقط، بل اعتبرها شيئا يصلح إنتاج أعمال فنية، مثل السيارات والأحذية والفساتين وغيرها.

وفي يومها العالمي، يمكن القول إن الشوكولاتة، سواء كمتعة أو راحة نفسية أو حتى قطعة فنية، وسيلة لتحقيق السعادة للملايين.