كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مروان خوري يروج لأغنيته الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان مروان خورى صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكانت الصورة عبارة عن بوستر أغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها، وعلق عليها قائلاً:"انتظروا جديدي كمل حياتك".

هنأ مروان خورى، العالم العربى والإسلامى بشهر رمضان المبارك، موضحا أن : "الأمور مستقرة فى بيروت، ولأول مرة يوجد تنسيق بين الدولة والشعب فى أزمة كورونا".

وجه مروان خورى، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، تحية خاصة "الجيش الأبيض" والطاقم الطبي والقوى الأمنية، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الناس في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة مع انتشار فيروس "كورونا".

وناشد المواطنين الالتزام بإجراءات الحظر، واستغلال فترات الحجر المنزلى، والأمور السيئة وتحويلها لحالة إيجابية.