كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد كيلاني يروج للموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان محمد كيلاني صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب محمد كيلاني قائلاً: تم بدء تصوير الموسم الثاني من مسلسل الآنسة فرح بطولة (أسماء أبو اليزيد... محمد كيلاني.... أحمد مجدي.... رانيا يوسف.... تامر فرج.... هبة عبدالعزيز والفنانة عارفة عبدالرسول) والذي من المحتمل عرضه في سبتمبر المقبل".

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "منتظرين يا نجم".

يذكر أن الكيلاني شارك في موسم رمضان 2020 بتجسيد شخصية فارس في مسلسل "النهاية" مع الفنان يوسف الشريف وشخصية أرشميدس في مسلسل "فلانتينو'' مع الزعيم عادل إمام، وسوف يظهر في مسلسل "عمر ودياب" مع علي ربيع ومصطفى خاطر.