فن ومشاهير

تراند اليوم : شوف ابن ميريام فارس عمل إيه في أمه

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مصطفى العيسوى 0 تبليغ

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شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها وجمهورها عبر حسابها الخاص في انستجرام عدة صور ظهرت بها فارس مرتدية لثوب طويل باللون الأخضر وبينت فارس بأنها خضعت لجلسة تصوير بإدارة ابنها جايدن من زوجها السري

وأثارت فارس الكثير من الجدل بعدة صور من نفس جلسة التصوير ظهرت فيها بأفخاذ عارية حيث ارتفع الثوب الى فوق ركبتها

فأثنى الجمهور على اطلالة فارس وصورها الجريئة بينما اعتبرها البعض صورة فاضحة ودعوها الى الحشمة والتزام اللباس التقليدي في اطلالاتها

والجدير بالذكر ان فارس كانت قد شاركت الجمهور العديد من الصور ومقاطع الفيديو خلال فترة الحظر المنزلي نتيجة فيروس كما احتفلت بعيد الأب بصور ظهر بها زوجها السري معطياً ظهره للكاميرا وحرصت فارس على اخفاء هويته كعادتها

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ويشار الى ان فارس اشتهرت بأغنيتها أنا والشوق في عام 2003 ثم خاضت تجربة التمثيل بفيلم غنائي حمل اسم سيلينا ثم لقبت بـ شاكيرا العرب يعد تقليدها لرقصها في العديد من احتفالاتها وأغانيها

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📸 by Jayden💙

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