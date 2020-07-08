دوا ليبا تسعى للمساواة.. ماذا قالت عن أغنيتها Boys Will Be Boys؟

متابعة بتجــــــــــرد: تتصدر النجمة العالمية دوا ليبا البالغة من العمر (24 عامًا) غلاف عدد آب/أغسطس من مجلة ELLE UK، وتتحدث خلال لقائها مع المجلة عن أغنيتها “Boys Will Be Boys” التي أثارت ضجة كبيرة فور إطلاقها حيث توجه من خلالها رسالة واضحة حول قوة الفتاة الداخلية، وتتذكر النجمة نفسها وأصدقائها من النساء اللاتي كانت لهنّ بتجارب مماثلة.

وتقول دوا ليبا في حوارها مع المجلة: “غالبًا ما أتحدث عن المساواة للإناث، خاصة في مكان العمل، لكن هذه الأغنية تتحدث عن التجارب الشخصية والآلام المتزايدة لما يعنيه أن تكوني “امرأة”، فلقد تحدثت إلى أصدقائي وتوصلنا جميعًا إلى أننا نفعل نفس الشيء، مثلًا نتظاهر بأننا نتحدث على الهاتف أثناء المشي بمفردنا ليلا”.

وتابعت دوا ليبا: “لقد حاولنا جميعًا كفتيات تجنب المواجهة، مثلًا ارتدنا شيئًا لم نرغب حقًا في ارتدائه لحماية أنفسنا.. لقد كنا جميعًا نفكر أنه لا يمكننا أن نتحمل فكرة ارتداء هذا الفستان القصير والتنقل في وسائل النقل العام للوصول إلى إحدى الحفلات مثلًا“.

وقالت النجمة الشابة: “في الحقيقة أغنية Boys Will Be Boys تدعو إلى التغيير من أجل المرأة”.