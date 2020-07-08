رسائل في حبّ نانسي عجرم تجتاح تويتر.. “بعيوني في إنتو وبس”

متابعة بتجــــــــــرد: تتلقى النجمة اللبنانية نانسي عجرم يوميًا آلاف الرسائل الإلكترونية من محبّيها حول العالم، يعبرون من خلالها عن محبّتهم الكبيرة لها حماسهم لأعمالها الفنية الجديدة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه نانسي حصد نجاح أغنية “قلبي يا قلبي” التي صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي وتخطى الكليب الخاص بها مؤخرًا حاجز الـ20 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، وجهت محبوبة الملايين رسالة إلى محبّيها مستعينة بكلمات من الأغنية، فكتبت عبر صفحتها في موقع “تويتر”: “بعيوني في إنتو وبس”.

على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم في الفترة المقبلة لطرح عمل فني جديد لكنها لم تحسم بعد قرارها في هذا الشأن حيث طلبت منذ أيام رأي جمهورها حول ما إذا كانوا يفضلون أن تصدر في الوقت الحاضر أغنية مصوّرة على طريقة الفيديو كليب من ألبومها الجديد أو الألبوم كاملًا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية كان حفلها الأونلاين الأوّل والذي حمل عنوان “أمل بلا حدود” وحقق ما يقارب الأربعة ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.