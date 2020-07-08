عودة “فريندز” بشروط صارمة

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت شبكة “HBO” التزام أبطال مسلسل “Friends- فريندز” بمجموعة قواعد صارمة من أجل تصوير الحلقة الخاصة، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ووفقًا لموقع “راديو تايمز” الأمريكي، سيتم تصوير حلقة “لم الشمل” الخاصة في استوديو “بربانك” بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بشرط منع حضور الجمهور في العرض الحي.
وتأجل طرح الحلقة الخاصة عدة أشهر بسبب وباء كورونا، إذ كان من المفترض عرضها في 27 مايو/أيار الماضي على شبكة “إتش بي أو ماكس”.
ونقل الموقع عن مصدر رفض ذكر اسمه، قوله إن شبكة “HBO” تتمنى استكمال التصوير في شهر أغسطس/آب المقبل، بعد إجراء مسحات وقائية لطاقم عمل المسلسل بالكامل.
وأضاف: “وضعت الشبكة مجموعة قواعد صارمة أهمها منع حضور الجمهور، وهو ما يمثل ضربة قوية لتصور صناع المسلسل عن الحلقة الخاصة، إذ كانوا يرغبون في خلق أجواء مشابهة للمسلسل الأصلي”.
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