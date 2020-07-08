حقيقة تقديم عمل فني عن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب

متابعة بتجـــــــــرد: منذ عام كامل وتحديدًا في بداية شهر يوليو الماضي، نشرت بعض المواقع الفنية الأمريكية أخبرًا تؤكد أن النجمة العالمية جنيفر جارنر ستجسد شخصية السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب في مشروع وصفته وسائل الإعلام حينها بـ”المشروع السري”.

هذا المشروع لم يتم تنفيذه بعد بالرغم من الاهتمام الإعلامي الكبير الذي يحظى به بمجرد التطرق إليه، كما أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي تفاصيل خاصة به سواء على صعيد طاقم العمل أو الاستوديوهات التي ستتولى إنتاجه.

وكان موقع ”Life & Style ” قد نشر معلومات تؤكد أن النجمة العالمية جنيفر جارنر، هي المرشحة الأقوى لتجسيد شخصية السيدة الأولى في سيرة ذاتية وأشار مصدر موثوق للموقع أنه كان هناك الكثير من الاهتمام لتقديم فيلم أو مسلسل قصير عن ميلانيا.

وأشار التقرير أن “المشروع السري” سيركز على ميلانيا الشابة، التي نشأت في مبنى سكني في سلوفينيا، وكيفية استمرارها في مهنتها كعارضة أزياء، إلى أن التقت بزوجها دونالد ترامب، وأصبحت السيدة الأولى للولايات المتحدة، وأضاف المصدر أن ميلانيا ترامب تُعد اليوم من أكثر الشخصيات المثيرة للاهتمام وهو ما يضمن نجاح العمل.