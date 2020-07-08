جان يامان أمام فرصة أخيرة.. وديميت أوزدمير تواصل مساندته

متابعة بتجــــــــــرد: تصدرت الحلقة الثانية من المسلسل التركي “السيد الخطأ” بطولة الفنان جان يامان الترند عبر مواقع التواصل الإجتماعي في كلّ من تركيا وإسبانيا والبرازيل والجزائر والعديد من الدول الأخرى خلال الساعات الماضية.

ليس هذا فحسب بل احتلّ الثنائي جان يامان وشريكته في بطولة المسلسل إيزجي أوزجور قمة الثنائيات الأكثر حداثةً خلال الأيام الأخيرة من الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي، ليفوز على ثنائيات الدراما التركية في الموسم الحالي، بمن فيهم آنجين إكيوريك ونسليهان أتاغول ثنائي مسلسل “ابنة السفير”.

ويأتي تصدّر العمل بعد أن تعرض يامان لهجوم واسع عقب عرض الحلقة الأولى من “السيد الخطأ” من قبل شريحة كبيرة من الجمهور ووسائل الإعلام في تركية، باعتباره فشل في جذب الجمهور في بطولته الدرامية الجديدة بعيدًا عن شريكة نجاحه ديميت أوزدمير التي على عكس جان تماما، نجحت في تحقيق نسبة مشاهدة عالية في مسلسلها الأخير “قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه” أمام إبراهيم تشيلكول.

وقال بعض المتابعين أن جان يامان اعتمد في عمله الدرامي الجديد على مظهره الخارجي ووسامته بعيدًا عن تقديم عمل درامي جيد وهو ما وضعه في ورطة حقيقية؛ خاصة بعد أن تصدّر العمل المركز السابع في الريتينغ الخاص بالأعمال الدرامية التركية فور عرضه، على عكس ما توقعه صنّاع المسلسل، لاسيما وأن العمل تصدر الترند في مواقع التواصل الإجتماعي قبل عرض الحلقة الأولى منه مساء الجمعة الماضية.

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وأعطت الجهة القائمة على “السيد الخطأ” فرصة أخيرة لاستمرار عرضه، حيث أن الشركة المنتجة تنتظر عرض الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل لتقييم العمل وصدور قرار بالموافقة أو توقف العرض نهائيًا.

في مقابل ذلك ما زالت الفنانة ديميت أوزدمير تدعم زميلها السابق جان يامان مطالبة الجمهور ووسائل الإعلام بالتوقف عن مهاجمته، مشيرة إلى أن تقييم المسلسل لا يقتصر على حلقة أو حلقتين، مشددة على أنها واثقة من نجاح زميلها لكن على الجميع الصبر والانتظار.

وتابعت بطلة مسلسل “الطائر المبكر”:”جان صديقي وأحبه وأحترمه كثيرًا ومن المجتهدين والمشهورين جدًا وأدرك محبة الناس له”. وأوضحت أن جان يامان سيتقدم وسينجح مع مرور الوقت، واختتمت حديثها بالقول:” أنا أثق به”.