هيفا وهبي تكسب جولة ضد مدير أعمالها

منذ بداية الأزمة مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، لجأت النجمة هيفا وهبي الى مشاركة المتابعين والجمهور، عبر حساباتها الموثقة على مواقع التواصل، بكل تفاصيل النزاع القائم بينهما.

وبعد الأخذ والرد حول إقامة “وزيري” دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه من هيفا، أعلنت الأخيرة ان “أخينا” في اشارة منها الى محمد وزيري فشل في تقديم الأوراق التي تثبت زواجهما وقالت في تغريدة: “اليوم كانت جلسة بمحكمة الأسرة “الي اخينا” لجأ إليها كي يغصبني انه تزوجني وكان من المفروض أن يقدم فيها اصل عقد الزواج والشهود. محاميه فشل في تقديم الأوراق التي أجّل بسببها الجلسة الماضية وعندما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وتم حجز القضية للحكم الحمدالله”.

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وكانت هيفا وهبي قد أكدت الى انها ستتجه الى القضاء لمقاضاة كل من قام بهذا التشهير قائلة: “ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا”.

نذكر ان الخلاف بين هيفا ومدير أعمالها يتصاعد تدريجياً حيث شهدنا فصلاً جديداً من النزاع في الساعات الماضية بعدما منعت هيفا عرض فيلمها “أشباح أوروبا”.

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