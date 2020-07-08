ماغي فرح تتعرض لتزوير من نوع آخر

Jul 08, 2020
حذرت عالمة الفلك والإعلامية ماغي فرح، من حساب ينتحل إسمها على موقع تويتر ويدعي أنها تتوقع الأسوأ للبنان وتتناقله وسائل الإعلام كما أنه يتناول بعض الشخصيات والسياسيين باتهامات وسخرية لا تشبه اسلوبها ولا مناقبيتها. مشددة انها تتعرض لتزوير أخلاقي.
واتخذت “فرح” من حسابها الخاص على تويتر منبرًا لتضع النقاط على الحروف امام المتابعين وتحذرهم وقالت: “هناك حساب مزور باسمي على التويتر يدعي أنني اتوقع الأسوأ للبنان وتتناقله وسائل الإعلام كما أنه يتناول بعض الشخصيات والسياسيين باتهامات وسخرية لا تشبه اسلوبي ولا مناقبيتي .ارجو من متابعي هذا الحساب الانتباه وشجب هذا التزوير الاخلاقي“.
ويقترب حساب ماغي فرح الخاص على تويتر من الـ 12 الف متابع فقط، وهي معروفة بعدم نشاطها وتفاعلها مع المتابعين حيث تخرج كل فترة لتعلّق على حدث معين فقط.
لا بد أن تسعى ماغي لتوثيق حساباتها على مواقع التواصل، أولاً كي تكون أكثر أمانًا مع وسيلة رسمية بإسمها موثقة، ثانياً هناك الكثير من الصفحات بإسمها التي تنتشر على المنصات الاجتماعية.
وكانت ماغي فرح قد اطلت في أيار/مايو الفائت، وأطلقت توقعاتها الفلكية للنصف الثاني من عام 2020، ومن بين هذه التوقعات “نسمع بموت أحد المسؤولين وربما أحد القادة ونصعق بالخبر”، نسمع بحوادث خطيرة في العالم”، “يسود القلق نرى تطرفاً سياسياً وطائفياً ونزاعات بين أشخاص كانوا متفقين في ما بينهم وفجأة تنقلب الموازين والأوضاع ونشهد احتكاكاً”، “هناك تطرف سيتوسع” وغيرها.
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