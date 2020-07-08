نجم هوليوود جوني ديب يوضّح أمام المحكمة أنه لم يسيئ معاملة طليقته

اتهم نجم هوليوود جوني ديب زوجته السابقة آمبر هيرد بالافتراء عليه، وقال أمام المحكمة العليا في لندن إنها هي من قذفته بزجاجة في واقع الأمر.وقال ديب في إفادته بصفة شاهد: "من دون أي شك، لم يسبق لي أن أسأت معاملة السيدة هيرد أو أي امرأة أخرى في حياتي".

ويقاضي جوني ديب (55 عاما)، نجم سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" (بايرتس أوف ذا كاريبيان)، مؤسسة نيوز جروب نيوزبيبرز التي تنشر صحيفة "ذا صن" ورئيس تحريرها التنفيذي دان ووتون، بتهمة التشهير بسبب مقال كتبه ووتون عام 2018 وصف فيه ديب، بأنه "رجل يضرب زوجته".

وقال محامو الصحيفة، إنهم سيظهرون أن الادعاء كان صحيحا، وأنه ضرب الممثلة هيرد مما جعلها تخشى على حياتها أثناء غضبه العنيف الناتج عن الكحول أو المخدرات، أو في بعض الأحيان عندما كان يتهمها زورا بالخيانة.

وفي بيان مكتوب يوجز قضية ديب، قال محاميه ديفيد شيربورن إن هيرد نشرت أول مرة مزاعم الإساءة في مايو 2016، قائلة إن من الصعب التفكير في ادعاءات بإساءة المعاملة "أكثر تطرفا أو عنفا" مما قد تقدمه خلال المحاكمة.

وأضاف شيربورن: "موقف المدعي واضح، ومزاعم السيدة هيرد كلها أكاذيب... لم يكن المدعي عنيفا تجاه السيدة هيرد، بل كانت هي من تعاملت معه بعنف".

وفي الأوراق المقدمة إلى المحكمة، قال فريق ديب أيضا إن هيرد بدأت علاقة غرامية مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في أوائل عام 2015 بعد فترة وجيزة من زواجهما وانخرطت في علاقة واحدة على الأقل خارج إطار الزواج مع زملائها من الممثلين، لكن لم يُذكر سوى اسم الممثل جيمس فرانكو.

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ولدى سؤاله من المحامية ساشا واس، أقر ديب بأنه تناول "كل الأدوية المعروفة للإنسان" منذ أن كان صغيرا وحتى بلغ من العمر 14 عاما، وقال إنه عاني من طفولة صعبة كما تأقلم بصعوبة مع شهرته ونجاحه.

وعرض على المحكمة تسجيلا مصورا التقطته هيرد بهاتفها المحمول وأظهر ديب غاضبا وهو يضرب أبواب خزانة المطبخ ويصب لنفسه كأسا من النبيذ.

ورد ديب قائلا: "يمكنني فقط أن أقول إنني كنت منزعجا، منزعجا للغاية"، مضيفا أن مشاهدة التسجيل كانت تجربة مزعجة.

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