شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب يتغزل بشيرين رضا في عيد ميلادها: أحلى من كل عرايس البحر والبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل المؤلف تامر حبيب فى صديقته النجمة شيرين رضا بمناسبة عيد ميلادها، ونشر حبيب صور له معها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"كل سنة وانتي أحلى حاجة في حياتي يا أحلى من كل عرايس البحر والبر والجو".



تامر حبيب وشيرين رضا



تامر حبيب

من ناحية أخرى تشارك شيرين رضا كضيفة شرف في فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏

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ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتا، وهو من إخراج عثمان أبو ‏لبن، وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده‎.

وكانت عبرت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها بموقع إنستجرام، عن حبها لقطتها فلة، حيث لا تستطيع مراعاة التباعد الاجتماعي وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع العدوى من فيروس كورونا، مما نال إعجاب الكثير من جمهورها.

ونشرت شيرين رضا، صورة تجمعها مع قطتها فلة، قائلة:"لا يمكنني الالتزام بالمسافة الاجتماعية عندما يتعلق الأمر بفلة".