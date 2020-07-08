شكرا لقرائتكم خبر عن مى حلمى باكية بسبب أزمة محمد رشاد:"بيتنا هيتحجز عليه وإحنا في أول حياتنا.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت المذيعة مي حلمي زوجة الفنان محمد رشاد متابعيها عبر حسابها على موقع انستجرام بفيديو تطالب من محبيها ومحبي رشاد دعمهما، وذلك حينما ظهرت باكية خلال الفيديو وقالت : تخيلي تصحي من النوم تلاقى حد بيكلمك يقولك انا جاي احجز على البيت واثاث بيتك، بدعم جوزي، كفايه وقف حال فينا طول 4 سنين انا كمان تضررت فيهم بسبب علاقات شخص يرغب في أذية محمد رشاد".



مى حلمى

وأضافت : "دون سابق انذاز تلاقي حد عاوز يحجز علي بيتك ويدمر اسمك وحياتك هتعملو ايه عملك ايه عشان الكره ده سيبنا في حالنا وابعد عن شغلنا ومش هسيب حقنا".

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كما قالت مي إنها لن تستطيع الدخول في تفاصيل، ولكن زوجها محمد رشاد يعاني من أزمة في عقد مع شخص ما، وهناك إخلال في التعاقد، وقد حكم عليه بمبلغ 5 ملايين جنيه.

وكانت مي حلمي قد نشرت صورة لها من حفل زفافها مع رشاد قبل نشر الفيديو، .. وكتبت "في ضهرك وجنبك والي يضرك يضرني والي يفرحك يفرحني معاك لاخر يوم في عمري علي الحلوه والمره واقفه معاك .. نجحت معاك وكبرت معاك وضحكت وحزنت معاك عمري ما اسيبك ولا اضيع حب عمري ولا سنين نجاحنا معاك بقيت بتاعت الراديو وحسناء الرياضه لفينا العالم وقولنا بكرا يا دنيا نلف الدنيا ولفناها ونجحنا انت سنيني الحلوه علي الحلوه والمره معاك".