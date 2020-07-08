شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز يكشف عن ميوله الفنية ويؤكد:التليفزيون تأثيره أكبر من السينما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد عبد العزيز لـ"الخليج 365" عن سبب غيابه عن السينما لمدة 7سنوات، وقلة تواجده بشكل عام فيها، قائلا "أنا أحب الأعمال التليفزيونية أكثر، وأراها أكثر تأثيرًا من السينما، لأن التليفزيون يدخل جميع البيوت، وله تأثير جماهيرى كبير، لكن هذا لا يمنع قيامى بعمل سينمائى إذا توفرت الظروف والأعمال التى تناسب تاريخى، وتضيف إلى رصيدى الفنى".
وأضاف عبد العزيزالسينماوالدراما صناعة مهمة ويجب تنميتها حتى تكون مصدر من مصادر الدخل القومى.
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عبد العزيز مسلسل "كلبش 3" والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.
وكان آخر تواجد فى السينما للفنان أحمد عبد العزيز هو فيلم "حديد"، حيث شارك فى بطولته بجانب عمرو سعد، ودرة، وتامر عبد المنعم، وزكى فطين عبد الوهاب، وعلاء مرسى، وأحمد فتحى، وأحمد عبد الله محمود، من تأليف مصطفى سالم، وإخراج أحمد البدرى.
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