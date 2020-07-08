شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لكيم كاردشيان بعد إعلان زوجها كاني ويست نيته الترشح للرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من تغيرلون شعرها للأحمروتحولها لمحط تركيز الكثير من المعنيين بالأزياء و الموضة حول العالم، قررت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان أن تعود لإطلالتها الطبيعية ، فغيرت لون شعرها للون البني.



كيم تعود للـLOOK المعتاد

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور لكيم كاردشيان البالغة من العمر ( 39 عاما) و هي بإحدى محطات البنزين الموجودة في كالاباس ، وكانت النجمة الشهيرة ذات إطلالة خاطفة للأنظار ، فظهرت مرتدي ملابس قصيرة من الجلد بإحدى درجات اللون الأخضر ، إضافة إلى حذاء " بوت " بنفس اللون ، و لم تنسي كيم ارتداء القناع الواقي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا الذي يهدد العالم الآن .



كيم كاردشيان كيم كاردشيان

يذكر أن كاني ويست البالغ من العمر ( 43 عاما ) وزوج نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان أعلن منذ أيام عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " أنه قرر الترشح للسباق الرئاسي ، حيث كتب ويست في تغريده : " يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أنا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة .. و لم ينسي كتابة هاشتاج " # 2020VISION " أي رؤية 2020 .

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كيم كاردشيان



كيم كاردشيان



كيم كاردشيان



كيم كاردشيان



كيم