شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى موظف حكومى فى "النمس والإنس".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد النجم محمد هنيدى خلال أحداث فيلمه الجديد "النمس والإنس" دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ويقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها، حيث انتهى من تصوير مشهد زفافهما الأيام الماضية بديكور اخل استوديو شريف عرفة.

وبدأ هنيدى تصوير المشاهد الأولى من الفيلم بمشاهد فلاش باك في فترة الخمسينات، والتي جمعت بينه وبين منة شلبى التي تشاركه في بطولة الفيلم، حيث تجسد دور عفريتة خلال أحداث الفيلم.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.

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ويحرص صناع الفيلم خلال الفترة الحالية على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة قبل انطلاق التصوير، لكى يتم إنجاز العمل فى أسرع وقت، وليخرج فى أفضل صورة .

ويعود محمد هنيدى بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله وهى فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.