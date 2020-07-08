غرفة السينما: لم نتلق ردًا من رئاسة الوزراء.. ونأمل في رفع القدرة الاستيعابية لـ50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

قال المنتج هشام عبدالخالق، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، إن الغرفة لم تتلق ردًا من رئاسة الوزراء، حول رفع نسبة القدرة الاستيعابية من 25% لـ50%، حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وأضاف عبدالخالق، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن غرفة صناعة السينما أرسلت خطابًا لرئاسة الوزراء منذ قرار فتح دور العرض، شكرت خلاله مجهودات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأوضح: "توجهنا له بالشكر إنه تذكر قطاع السينما ومعاناته، وقولنا إننا سنلتزم بقرار الفتح وبنسبة القدرة الاستيعابية (25%)، رغم أن الفتح الجزئي يخسرنا أكثر كثيرًا من الغلق الكلي؛ لأن الغلق الكلي إحنا مبندفعش غير مرتبات إنما الفتح الجزئي بندفع إيجار وكهرباء وخلافه".

وتابع نائب رئيس غرفة صناعة السينما: "طبعًا في خساير؛ لأن نسبة الـ25% هي فعليًا 2%؛ لأن مفيش أفلام وطبعًا دي مش مشكلة رئيس الوزراء، دي مشكلة منتجين مينفعش المنتج يبقى عارف تحديد الإيراد وينزل فيلم أكيد هيستنى".

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واستطرد هشام عبدالخالق: "اتفقنا في الغرفة انهم يفتحوا تمهيدي بأفلام قديمة والمنتجين يتشجعوا، لكن أنا بشوف ناس بتيجي السينما وتلاقي أفلام قديمة فبتمشي، إحنا ناشدنا رئاسة الوزراء في خطابنا إن نسبة القدرة الاستيعابية تترفع لـ50%؛ لأن دي أقل نسبة ممكن منتج يبتدي يغامر إنه ينزل الفيلم والباقي هيتشجعوا وينزلوا".

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، أعلن عن إعادة فتح دور العرض السينمائية بداية من السبت 27 يونيو، وإمكانية استقبالها للجمهور، ولكن بربع طاقتها الاستيعابية، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان المنتج هشام عبدالخالق، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، قال في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن غرفة صناعة السينما أرسلت مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بناءً على رغبة أعضاء الغرفة، يطالبون برفع نسبة القدرة الاستيعابية من 25% إلى 50%.

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