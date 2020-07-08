تراند اليوم : «خلصت عليه في 3 دقائق».. مفاجأة في اعترافات الفنانة المصرية قاتلة زوجها

فجرت الفنانة المصرية "عبير بيبرس"، مفاجأة في اعترافاتها بقتل زوجها بعد وقوع مشاجرة بينهما، مشيرة إلى أن الواقعة لم تتعدى الـ3 دقائق.وأمام رجال المباحث، قالت الفنانة داخل قسم شرطة البساتين، إنها تزوجت من صاحب شركة مقاولات منذ 8 أشهر، وبعد مرور الأشهر الأولى للزواج في سعادة بينهما، بدأت المشكلات تجد طريقها إلى حياتهما، إنه دائما ما كان يتعدى عليها بالضرب والسبّ.وأضافت المتهمة أنه يوم الحادث نشبت مشاجرة بينهما بسبب مروره ببعض المشكلات في العمل، فتمادى إلى صفعها على وجهها، ففقدت أعصابها، وكسرت "زجاجة" ثم طعنته بها في صدره 3 مرات فلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشارت المتهمة إلى أن المشاجرة لم تتعد 3 دقائق بينهما، ثم طلبت وخادمتها الإسعاف محاولين نجدته لكنه فارق الحياة.

وتسلمت النيابة التحريات التي أكدت صحة أقوال المتهمة.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.