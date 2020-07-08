سلمى هاني تكشف لـ فلاش أحدث أعمالها الفنية في 2020

كشفت الفنانة سلمى هاني عن أحدث أعمالها الفنية والمقرر طرحها قريبًا، في عام 2020 الجاري.

وقالت سلمى هاني في حوار خاص لبرنامج فلاش، والمذاع على شاشة قناة النايل دراما بأنها عملت مع مخرجين من بينهم: حسن محمد ومحمود حمدان وخالد رسلان، حيث عملت معهم أثناء فترة المدرسة، ثم انتقلوا إلى تقديم العروض الخارجية.

وأشارت سلمى إلى أنها أخذت خبرة كبيرة من خلال المسرح، حيث تعلمت الجراءة والتمثيل أمام الجمهور، بالإضافة إلى التحكم في تعبير الوجه، من حيث الضحك والبكاء والتكشير، مشيرة إلى أن المسرح يعلم كثيرًا.

وأوضحت سلمى عن بداية مشاركتها في مسلسل بدل الحدوتة 3 للنجمة دنيا سمير غانم: ذهبت إلى

مكتب كاستينج، ومن ناحيتها رشحني في الحلقة الحادية عشرة، حيث جسدت دور فتاة مع الأستاذة دنيا سمير غانم، والتي تقوم بإجراء بعض التجارب حتى تحرق شعري، وذلك في إطار كوميدي.

وأما عن أعمالها القادمة، فقالت سلمى أنها تنتظر عرض مسلسل اختراقي، والمسلسل سعودي ومصري، ولم يتم عرضه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ويشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، وهو من تأليف محمود حمدان.

وأشارت سلمى أنها تجسد من خلاله بنت مصرية متزوجة، ثم يبدأ تهديها بشئ ما، وفي النهاية يتضح كل شئ.

Advertisements

وتشارك أيضًا الفنانة سلمى هاني في بطولة مسلسل البابا ياجا، موضحة بأن أستاذ بلال العربي رشحها للمسلسل.

وكشفت سلمى عن كواليس العمل قائلة: من اصعب الكواليس التي مرت علي، ويرجع السبب إلى الضغط حيث انهينا التصوير في أربع أيام فقط، ولكني كنت سعيدة جدًا لأنه حقق نجاحًا كبيرًا.

وعن قصة الفيلم، فهو رعب يعتمد على التشويق، وتجسد سلمى من خلاله دور فتاة تسمى نهى، حيث تأجر فيلا لإعداد عيد ميلاد حبيبها هشام، وفاجاة تصيبهم اللعنة التي تسمى بابا ياجا، ثم تتوالى الأحداث المسلسل.

كما شاركت سلمى المخرج بلال العربي من خلال مسلسل عفريت نص الليل، وتقوم بدور كابو التراس زملكاوي.

وأشادت الفنانة سلمى هاني بالأستاذ بلال العربي قائلة: دائمًا يفكر خارج الصندوق، ويأتي بفكرة جديدة، حيث لم يكن يفكر في عمل مسلسل يتناول 30 حلقة، بل جعل المسلسل 4 حلقات فقط.