شاهد .. مي حلمي توجه رسالة رومانسية لـ محمد رشاد

وجهت الإعلامية مي حلمي رسالة رومانسية إلى زوجها الفنان محمد رشاد، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت مي صورة برفقة زوجها محمد، وعلقت عليها قائلة: في ضهرك وجنبك والي يضرك
يذكر أن الفنان محمد رشاد طرح مؤخرًا كليب بعنوان لا بسيطة، والكليب من إخراج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع طارق عبد الجبار، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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