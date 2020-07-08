رانيا فريد شوقي تقدم واجب العزاء في والدة حمادة هلال

قدمت الفنانة رانيا فريد شوقي واجب العزاء في وفاة والدة الفنان حمادة هلال، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت رانيا صورة لحمادة هلال برفقة والدته، وعلقت عليها ناعية: أتقدم بأحر التعازي والمواساة للفنان Advertisements المحترم حمادة هلال في وفاة والدته رحمه الله عليها. المحترم حمادة هلال في وفاة والدته رحمه الله عليها. يذكر أن والدة الفنان حمادة هلال توفيت منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان، كما شيعت جنازتها إلى مقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

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