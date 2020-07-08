فنانة مصرية تقتل زوجها طعناً بزجاجة

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اثارت فنانة مصرية شابة حالة من الجدل في الشارع المصري، بعدما شاركت في عدد من الأعمال الفنية لتختفي لمدة 3 سنوات وتعود وتتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قتلت زوجها طعناً بزجاجة خلال مشاجرة بينهما، بحسب ما ذكره موقع “النهار”.

وقرّرت النيابة العامة المصرية حبس الممثلة عبير بيبرس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجها عمداً بطعنه بزجاجة في صدره.

واعترفت عبير بيبرس خلال التحقيقات بقتل زوجها بعد القبض عليها، مؤكدة أنها تشاجرت معه وصفعها على وجهها وسبها بألفاظ خادشة، لتلتقط قطعة زجاج وتقتله، مؤكدة أنّ زوجها كان دائم التعدّي بالضرب عليها وأنها فقدت أعصابها يوم الحادث فوجّهت طعنة نافذة له.

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عبير بيبرس هي فنانة مصرية صاعدة في العقد الثالث من عمرها شاركت في عدد من الأعمال الفنية، بدأت ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان “كما تدين تدان”، وفي العام 2014 شاركت في المسلسل الكوميدي “إلسع وفلسع” بطولة الفنانين شريف صبحي ومنير مكرم وآمال رمزي، ثم شاركت في مسلسل كوميدي آخر تحت عنوان “شلة نصابين” بطولة عبدالله مشرف، وائل علاء، أحمد صيام، وميار الببلاوي.

وفي 2016 شاركت في أول عمل سينمائي من خلال فيلم “مشروع ميت”، بمشاركة الفنان أحمد الجوهري.

ومنذ العام 2017 اختفت الفنانة الصاعدة عن الساحة الفنية، ليعود الحديث عنها وهي متهمة بقتل زوجها.