3 أهداف بـ5 دقائق.. ريمونتادا تاريخية لميلان أمام يوفنتوس

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وعاد ميلان من بعيد، وأحرز 3 أهداف في 5 دقائق مثيرة في الشوط الثاني، ليقلب الطاولة على ضيفه يوفنتوس، ويحول تأخره بهدفين إلى فوز عريض بنتيجة 4-2، الثلاثاء.

وهذه أول نقاط يفقدها يوفنتوس، متصدر الدوري الإيطالي، منذ استئناف المسابقة الشهر الماضي عقب توقفها بسبب جائحة كوفيد-19.

وبدا يوفنتوس في طريقه إلى تحقيق انتصار اخر عندما وضعه أدريان رابيو في المقدمة عبر هدف بمجهود فردي بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

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وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني بتسديدة مميزة ليحرز هدفه الـ26 في الدوري هذا الموسم.

لكن فريق “السيدة العجوز” بدأ بالانهيار عندما قلص زلاتان إبراهيموفيتش الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 62، وأدرك فرانك كيسي التعادل بعدها بأربع دقائق، ثم وضع رفائيل لياو أصحاب الأرض في المقدمة بعدها بدقيقة واحدة، قبل أن يكمل أنتي ريبيتش الرباعية في الدقيقة 80.

ورغم الخسارة احتفظ يوفنتوس بالصدارة برصيد 75 نقطة وظل بعيدا بفارق 7 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، الذي خسر 2-1 على أرض ليتشي المتواضع في وقت سابق اليوم.

وقفز ميلان للمركز الخامس برصيد 49 نقطة، ورغم ذلك لا يزال بعيدا عن صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بفارق 14 نقطة.