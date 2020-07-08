كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل شخصية مي عز الدين في "خيط حرير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد الفنانة مي عز الدين لاستنأف تصوير مسلسل "خيط حرير"، الذى من المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل 2021، بعد خروجه من الموسم الماضي.

وتجسد مي عز الدين، دور موظفه بشركة مقاولات كبيرة يمتلكها الفنان أحمد خليل، وتنشأ علاقة غراميه بينها تنتهي بالزوج منه في السر دون علم زوجته الفنانة حنان سليمان، وبعد وفاته ترث "مي" الشركة، ومن هنا تبدأ المشاكل بينها وبين ابنه الفنان نيكول معوض، الذى يشك إنها قامت بالضحك على والدته حتي تزوجها، وتتوالي الأحداث في إطار درامي إجتماعي.

يذكر أن "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، محمد على رزق، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.