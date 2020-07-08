حسن شاكوش يدعي لوالدة حمادة هلال على أنستجرام

نعى مطرب المهرجانات حسن شاكوش والدة صديقه الفنان حمادة هلال التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب "حسن شاكوش" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام": "‏البقاء لله ياحبيبي رينا يجعلها اخر الاحزان يارب ربنا يصبرك".

وأعلن الفنان حمادة هلال عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الطبى العالمى.

يشار إلى أن حمادة هلال كان قد طلب منذ أكثر من أسبوع من جمهوره الدعاء لوالدته بالشفاء، حيث كانت أصيبت بوعكة صحية، ونشر صورة تجمعه بها من داخل الحرم الشريف على صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام كاتبا: "أسألكم الدعاء، اللهم اشفى أمي

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