أحمد فلوكس يوجه رسالة مدح لـ علاء عابد

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر فلوكس فى الصورة بصحبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد

وكتب فلوكس على الصورة معلقًا: "لما يكون اللى مربيك راجل متخافش أبدًا ..لانه ربا راجل وعارف انك راجل ودايمًا فضهرك ...علاء عابد أبويا".

يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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