شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز جمهوره بصور جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر محمد محمود عبد العزيز بالصورة وهو يرتدي بليزر باللون الأسود وعلق عليها قائلا " (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)". يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيزمسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". العمل بطولة الفنان "عزت العلايلي" والفنان "صلاح عبدالله" والفنانة "بوسى" والفنانة "مرڤت أمين" وشارك فى العمل عدد كبير من النجوم.. منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون Advertisements قد يهمك أيضا: بمشهد من "ختم النمر" ميريهان حسين تروج للمسلسل من جديد محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد والدته

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كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لـ محمد محمود عبد العزيز عبر "انستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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