تامر حسني يعلّق بعد خبر إصابته بكورونا “مش عيب المرض”

في الساعات الماضية، تم التداول عبر مواقع التواصل بخبر إصابة النجم المصري تامر حسني بفيروس كورونا، وقد نُسب الخبر الى موقع “اليوم السابع” الذي قام على الفور بتكذيب الخبر بعدما استغلت إحدى الصفحات لوغو المؤسسة في فبركة هذا الخبر الكاذب عن إصابة النجم تامر حسني بكورونا. وأكدت المؤسسة أن الصورة المتداولة عبر الانترنت وتحمل لوغو “اليوم السابع” غير صحيحة على الإطلاق.

بدوره حرص “تامر حسني” على تكذيب الخبر عبر حسابه على “ستوري” انستغرام وقال: “أنا بخير يا جماعة الحمدلله، لكن هناك مواقع مزيفة فاضية شوية للاشاعات في كل يوم يستلموا حد شوية، حتى يطلقون أخباراً عن لسان مواقع كبيرة، أشكر “اليوم السابع” على التكذيب وعلى فكرة ليس عيباً ان مرضت أو أي حد مرض، والذي يتعب يجب أن يقول أنه تعبان لحماية الآخرين، هذه أمانة أمام ربنا، حتى لو لم يشعر بأي أعراض، وربنا يشفي الجميع ويصلح حالنا اللهم آمين”.

من جهة أخرى، يستكمل فريق عمل فيلم “مش أنا” تصوير المشاهد المتبقية خلال الأيام المقبلة، وهو من بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق.

وكان العمل كان توقف بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان 2020 وانتشار فيروس كورونا المستجد.