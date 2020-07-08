القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان ايساف، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة له.
وكتب معلقًا على الصورة "من كان شيخه كتابه فا خطؤه أكثر من صوابه" .
نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معه الكثير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
فعلا اللي يعتمد بس علي الكتب غلطه كتير فلازم سؤال أهل العلم ولا يعتمد علي الكتب بس
منور يا فنان
عايزين حاجة جديدة الفترة الجاية
يذكر أن كشف إيساف كواليس ألبومه الجديد، حيث أكد إنه إنتهى من تسجيل ما يقرب من 8 أغاني، وإنه كان ينوي طرحه خلال الفترة المقبلة، لكن أزمة فيروس كورونا جعلته يؤجل كل شيء.
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كانت هذه تفاصيل خبر ايساف يوجه رسالة غامضة لجمهوره عبر "إنستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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