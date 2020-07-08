سعد الصغير ينعي والدة حمادة هلال بكلمات مؤثرة

نعى الفنان سعد الصغير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، والدة الفنان حمادة هلال، بنشر صورة تجمعهم .

وعلق سعد الصغير على الصورة " الف رحمة ونور عليكي ياحبيبتي يارب امي التانية والطيبة والجدعنة كلها عشرة سنين ربنا يرحمها يارب في الجنه يا امي البقاء لله وفاة أم صاحبي واخويا حمادة هلال صاحب عمري وعشرة السنين في الجنة ياحبيبتي يارب????????❤️

وأعلن الفنان حمادة هلال عن وفاة والدته رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح امس بالمركز الطبى العالمى.

يشار إلى أن حمادة هلال كان قد طلب منذ أكثر من أسبوع من جمهوره الدعاء لوالدته بالشفاء، حيث كانت أصيبت بوعكة صحية، ونشر صورة تجمعه بها من داخل الحرم الشريف على صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام كاتبا: "أسألكم الدعاء، اللهم اشفى أمي"

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