شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تستعد لـ"الوجه الآخر" بعد عودتها للقاهرة قادمة من دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة نسرين طافش في التحضير ات الخاصة بمسلسلها الجديد "الوجه الآخر" الذى تقدم فيه دور البطولة أمام الفنان ماجد المصرى، حيث عادت نسرين إلى القاهرة مطلع هذا الأسبوع عقب فتح خطوط الطيران مباشرة والتي كانت مغلقة على مدار الـ 3 أشهر الماضية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة.

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نسرين طافش

وقدمت نسرين طافش هذا العام مسلسل "ختم النمر" على قناة on والذى عرض في شهر يناير الماضى وشاركت في بطولته إلى جانب أحمد صلاح حسنى، وميرهان حسين إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج.

وكانت نسرين طافش قد سافرت إلى دبى فورانتهائها من تصوير مسلسلها الأخير "ختمر النمر" فى شهر مارس الماضى، لإنهاء بعض الأمور الخاصة بها والعودة إلى القاهرة مرة أخرى لاستكمال نشاطها الفنى، إلا أن قرارات تعليق حركة الطيران التى أجبرتها على البقاء فى دبى طوال هذه الفترة.