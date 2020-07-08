شاهد..10 صور من كواليس فيلم "زنزانة 7" تمهيداً لطرحه فى عيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق عمل فيلم "زنزانة 7" تصوير مشاهد العمل الذى تم استئنافه بعد توقف أكثر من عام بسبب ارتباطات أبطاله بأعمال أخرى وانتشار فيروس كورونا، حيث يخطط القائمين على العمل لطرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.
فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة ولم يتم تحديد موعد طرحه فى دور العرض.
ابطال فيلم زنزانة 7
والتحقت الفنانة مايا نصرى بتصوير الفيلم منذ يومين وذلك بعد وصولها القاهرة، حيث كانت تنتظر إعادة تشغيل حركة الطيران مرة أخرى بعد إغلاق 3 أشهر بسبب الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، لاسيما وأنها تواجدت فى لبنان طوال الأشهر الماضية.
ويجسد نضال الشافعى أحد أبطال العمل ضمن العمل شخصية منصور الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.
كواليس زنزانة 7
ايهاب فهمى
مدحت تيخة
عبير صبرى فى كواليس زنزانة 7
احمد زاهر ومنة فضالى والمخرج ابرام نشات
كواليس فيلم زنزانة 7
منة فضالى فى كواليس زنزانة 7
عبير صبرى وايهاب فهمى
احمد زاهر ومنة فضالى ونضال الشافعى
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