أحمد فهمي ينعى والدة حمادة هلال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: نعى الفنان أحمد فهمي، والدة الفنان حمادة هلال، التي وافتها المنية أمس. وغرد فهمي، عبر حسابه على "تويتر": "خالص التعازي للصديق العزيز، حمادة هلال في وفاة والدته، اسكنها الله فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان". دُفنت والدة الفنان حمادة هلال بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة، وكانت نقلت للمستشفى منذ عدة أيام، بعد تدهور حالتها الصحية، إثر إصابتها بمرض السرطان.

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