"أنت سنيني الحلوة".. مي حلمي توجه رسالة لمحمد رشاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

وجهت المذيعة مي حلمي رسالة لزوجها المطرب محمد رشاد.

نشرت مي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "في ضهرك وجنبك واللي يضرك يضرني واللي يفرحك يفرحني معاك لآخر يوم في عمري على الحلوة والمرة واقفه معاك".

وأضافت مي: "نجحت معاك وكبرت معاك وضحكت وحزنت معاك عمري ما اسيبك ولا اضيع حب عمري ولا سنين نجاحنا معاك بقيت بتاعت الراديو وحسناء الرياضة لفينا العالم وقولنا بكرا يا دنيا نلف الدنيا ولفناها ونجحنا، انت سنيني الحلوة على الحلوة والمرة معاك".

يُذكر أن محمد رشاد ومي حلمي، عُقد قرانهما في سرية تامة، مارس 2019، وأقاما حفلاً اقتصر على الأصدقاء والأقارب فقط بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد شهور من إلغاء حفل زفافهما الأول.