تراند اليوم : إعلامية مصرية شهيرة: الأمن سيقتحم منزلي ويأخذ عفشي بسبب زوجي الفنان

اشتكت إعلامية مصرية شهيرة من موقف صعب بسبب زوجها الفنان.

وشاركت الإعلامية مي حلمي جمهورها بمقطع فيديو عبر انستجرام ، مؤكدة أنها تمر بأزمة كبرى مع زوجها الفنان محمد رشاد.

وقالت مي إنها لا تستطيع الدخول في تفاصيل لكن تم الحكم على زوجها بتعويض 5 ملايين جنيه بسبب الإخلال بعقد معين.

وأضافت: تم إخطاري إنه جرى الحجز على المنزل وسيتم التنفيذ على الأثاث.

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وتابعت: هذا منزلي ، و منزل زوجي محمد في طنطا لكن جاء الحكم على هذا المنزل.

واستدركت: فوجئت أنه تم الإضرار بي في عملي خلال السنوات الماضية بسبب هذه الأزمة .

وختمت مؤكدة أنها تدعم زوجها محمد رشاد في أزمته وتثق في اجتيازها.

