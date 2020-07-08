تراند اليوم : إعلامية مصرية شهيرة: الأمن سيقتحم منزلي ويأخذ عفشي بسبب زوجي الفنان

اشتكت إعلامية مصرية شهيرة من موقف صعب بسبب زوجها الفنان.
Advertisements
وختمت مؤكدة أنها تدعم زوجها محمد رشاد في أزمته وتثق في اجتيازها.
وشاركت الإعلامية مي حلمي جمهورها بمقطع فيديو عبر انستجرام ، مؤكدة أنها تمر بأزمة كبرى مع زوجها الفنان محمد رشاد.
وقالت مي إنها لا تستطيع الدخول في تفاصيل لكن تم الحكم على زوجها بتعويض 5 ملايين جنيه بسبب الإخلال بعقد معين.
وأضافت: تم إخطاري إنه جرى الحجز على المنزل وسيتم التنفيذ على الأثاث.
وتابعت: هذا منزلي ، و منزل زوجي محمد في طنطا لكن جاء الحكم على هذا المنزل.
واستدركت: فوجئت أنه تم الإضرار بي في عملي خلال السنوات الماضية بسبب هذه الأزمة .
وختمت مؤكدة أنها تدعم زوجها محمد رشاد في أزمته وتثق في اجتيازها.