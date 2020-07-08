حمادة هلال يُوضِّح أنّ محمد فوزي مَثَله الأعلى وتقديم شخصيته شرف كبير

القاهرة - لايف ستايل
كشف الفنان حمادة هلال أن سبب تأخّر طرح أحدث أغانية "طحن×طحن" رغم صدور البرومو الدعائي الخاص بها منذ أيام بسبب جائحة كورونا؛ حيث إن الفكرة التي تتناولها الأغنية تتطلب تصويرها كفيديو كليب، لأنها تميل للنوع الدرامي الذي اشتهر به في بداية مشواره الغنائي مثل أغاني "بخاف؛ دموع ودار الزمان" وغيرهم.
وأضاف "هلال" أن الأغنية عند سماعها تشعر بأنها "حزايني"، ولذلك قررت أن أبحث عن فكرة لتصويرها بشكل مختلف ولايت كوميدي لتجمع بين الفرحة والشجن في نفس الوقت.
وعلق على تشبيهه بمحمد فوزي، مؤكدا أن هذا الأمر يسعده لأنه منذ صغره يعتبر الموسيقار محمد فوزي مثله الأعلى، مشيرا إلى أنه إذا طلب منه أن يجسد شخصيته في عمل فني، فلن يتردد بالعكس فهو شرف كبير له.
يذكر أن حمادة هلال طرح منذ عدة أسابيع أغنية "جمالها" التي تعاون فيها مع منة عرفة، وحققت نسب مشاهدة كبيرة على "يوتيوب"، تخطت التسعة ملايين بجانب تصدرها تريند "تويتر" وغوغل وقتها لعدة أيام
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كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال يُوضِّح أنّ محمد فوزي مَثَله الأعلى وتقديم شخصيته شرف كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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