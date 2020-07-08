شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة شراء جنيفر أنيستون وبراد بيت جزيرة خاصة لقضاء وقت ممتع معاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشتري جنيفر أنيستون وبراد بيت جزيرة خاصة لهما؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية وهو ما أثار الكثير من الجدل حول عودة علاقة نجمي هوليوود العاطفية من جديد وهو ما دفعهما لتفكيرهم في شراء هذه الجزيرة لقضاء وقت ممتع معا، وهو الأمر الذي نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" المتخصص في التحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم، وذلك بعد التواصل مع المتحدث باسم أنيستون.

بدأت الشائعة بنشر موقع "New Idea" تقرير أن براد بيت وأنيستون "في محادثات من أجل شراء جزيرة كبيرة وهي جزيرة قبالة سواحل أستراليا وهي الجزيرة التي قضيا فيها النجمين ليلة راس السنة هناك معا عام 2002، وهو ما أكده أحد المصادر للموقع، والذي أشار أن هذه الفكرة تبدو حلم لكليهما مشيرا إلى أنه يمكنهم تجديد المنتجع الفاخر المغلق حاليا في الجزيرة أو جعلها جزيرة خاصة للحفلات.



صورة قديمة للنجمين

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وأكد المصدر أنه إذا تم شراء هذه الجزيرة ستكون فرصة مذهله للزوجين لينغمسوا في عشقهم للهندسة المعمارية والتصميمات المذهلة ليجعلوها جزيرة الأحلام، ويتوقع ام هذه الجزيرة ستكون سكن خاص لهما لكن بإمكانيات المنتجعات.

وأكد موقع "جوسيب كوب" الذي نفي القصة تماما أن الزوجين تنقلا بعدد هائل من البلدان و الجزر الخاصة خلال زواجهما وهذه الجزيرة لم يكشف احدهم من قبل أن بها شيء خاص يجمعهما، إضافة الي ان الثنائي يوضع تحت تركيز الشائعات منذ فترة طويلة مثل شائعة عودة علاقتهما العاطفية وشائعة تبنيهما لطفل.