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على الهلباوى يقدم حفلتين غنائيتين الجمعة 17 الشهر الجاري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد توقف دام شهور بسبب فيروس ، يستعد الفنان على الهلباوى حاليا لإحياء حفلتين غنائيتين بساقية الصاوى، يوم الجمعة الموافق 17 يوليو بقاعة النهر، على أن تكون الحفلة الأولى فى تمام الساعة السادسة مساء إلى الساعة السابعة والنصف، وتبدأ الحفلة الثانية فى تمام الساعة الثامنة والنصف لتنتهى الساعة العاشرة مساء ، وسيكون سعر تذكرة الحفل سبعون جنيها . 

 

وكانت ساقية الصاوى قد أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليين لأى مطرب أو فرقة لإستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وقد تم تجهيز قاعة النهربالساقية لإستقبال الحفلات بنظام 25 % حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص وتم وضع صورعليهم من فنانى الزمن الجميل لتعطى شكلا وروحا  إيجابيا .

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يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد حددت عددا من الإجراءات الإحترازية التى يجب مراعتها وإتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الإلتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وإرتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الأمنة لتطبيق التباعد الإجتماعى فى أماكن الجمهور، والإلتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للإمتثال لقواعد التباعد الإجتماعى . 

 

 

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