شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح استوديوهات ديزني وعالم ديزني تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع هوليوود ريبورتر عن إعادة فتح عالم ديزني جزئيا بداية من السبت المقبل رغم تصاعد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الموقع علي أن جزءًا كبيرًا من منتجع والت ديزني العالمي سيعاد فتحه جزئيًا في نهاية هذا الأسبوع و سيتم إعادة افتتاح متنزه المملكة السحري وحديقة حيوانات ديزني، فيما سيتم فتخ استوديوهات ديزني هوليوود في ١٥ يوليو المقبل مع تطبيق إجراءات الصحة والسلامة منها ارتداء الكمامة.

يعمل فى مدينة ديزنى الترفيهية نحو 70 ألف شخص، وقد أغلقت أبوابها بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصاب الفيروس نحو مليون شخص ووفاة ما يقرب من 100 ألف في أمريكا وحدها.

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وتتبع شركة ديزني الترفيهية عددا من الشروط لاستقبال الزوار خلال الفترة المقبل في ظل تفشي جائحة وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تمثلت في ضرورة ارتداء الموظفين والضيوف أقنعة الوجه والكمامات والخضوع لفحوصات درجات الحرارة قبل دخول المتنزهات.

وتضمنت الشروط أيضا، تخفيف ديزني من سعة منتزهاتها، كما سيعلق المنتجع مؤقتاً المسيرات الترفيهية والألعاب النارية وغيرها من الأحداث التي تتسبب بالحشود، حيث سيتيح المنتجع المعاملات غير النقدية من خلال توسيع طرق الدفع دون اللمس، وستزيد ديزني عدد محطات التعقيم المتاحة في المنتزهات.