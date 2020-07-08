محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة السورية كندة علوش، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وثقت خلالها أول خروج فعلي لها من المنزل، بعد انتهاء فترة حظر التجوال.
علقت "كندة"، على الصورة قائلة: "أول مشوار من بعد ٤ شهور ونص حظروطبعًا مع أخذ كل الإجراءات الصحية، الحقيقة كنت مشتاقة لكل شئ للناس للشارع للمحلات".
ووجهت "كندة"، سؤالاً لجمهورها، قائلة: "إنتو لسه ملتزمين ولا عايشين حياتكن عادي؟".
وتشارك كندة علوش في مسلسل "إلا أنا" وهو يمثل عودتها إلى الحياة الفنية، بعد توقف بسبب زواجها من الفنان عمرو يوسف، وإنجاب ابنتها "حياة".
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تكشف عن أول مشوار لها بعد انتهاء حظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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