محمد منير عن التحرش الجنسي بالفتيات: أعتذر لكل بنات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان محمد منير، عن استيائه من انتشار أخبار التحرش الجنسي واللفظي بالفتيات في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الثقافة المصرية لم تشهد مثل هذه الأفعال طيلة تاريخها.

وغرد "الكينج"، عبر حسابه بـ"تويتر"، حول الأمر قائلًا: "لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسى، وعلى طول تاريخنا كان الرجل المصرى هو مضرب الأمثال في الدفاع عن كرامة المرأة والاحتفاء بها، أعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر".

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من ناحية آخرى، يستعد منير لإحياء حفلاً غنائيًا بدار الأوبرا المصرية، يوم الخميس 16 يوليو فى الثامنة مساءً.

وطرح منير مؤخرًا فيديو كليب "الناس فى بلادى"، من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن. ​