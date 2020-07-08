بسمة تهنئ إنجي وجدان بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة بسمة على تهنئة صديقتها الفنانة إنجي وجدان بعيد ميلادها، الذي وافق أمس. ونشرت بسمة صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"كل سنة وانتي طيبة يا حلوة يا أم دم خفيف". تعاقدت الفنانة بسمة، الشهر الماضي، على المشاركة في بطولة فيلم "قبل الأربعين"، إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي، والذي من المقرر انطلاق تصويره الفترة المُقبلة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد.

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