فيديو| نوال الزغبي تمارس التمارين الرياضية داخل منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: شاركت المطربة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". ظهرت الزغبي في الفيديو، وهي تمارس التمارين الرياضية داخل منزلها. شاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق. والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

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