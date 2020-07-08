كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ماجي بو غصن عن أوضاع لبنان: "الطاقة بداخلنا انتهت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتقدت الممثلة اللبنانية ماجي بو غصن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في لبنان مشيرة الى ان الطاقة انتهت بداخلنا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي يعاني منها الشعب اللبناني.
وكتبت ماغي على صفحتها الخاصة عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر: "حدا عندو فكرة قديش رح طّول هالازمة؟ الطاقة والامدادات انفقدوا من المعامل وغيرو وكمان الطاقة خلصت جواتنا شو الحل؟".
يذكر أن ماغي بو غصن كانت قد خاضت السباق الرمضاني الفائت بمسلسل أولاد آدم والتي حققت من خلاله نجاحات ساحقة.