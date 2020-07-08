شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تهنئ شيرين رضا: عيد ميلاد سعيد لأكثر الناس تفاؤلا وأكبر قلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة الكبيرة يسرا، الفنانة شيرين رضا، بمناسبة عيد ميلادها، مؤكدة أنها من أكثر الناس تفاءلا وتمتلك أكبر قلب وابتسامة ساحرة، متمنية لها عيد ميلاد سعيدًا.

ونشرت يسرا، عبر حسابها على تويتر، عدة صور جمعتها بشيرين، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لامرأة رائعة، أكثر الناس تفاؤلا، أكبر قلب وابتسامة ساحرة، عيد ميلاد سعيد شيكا الجميلة، أحبك".





وكانت الإعلامية دينا رامز، احتفلت بعيد ميلاد صديقتها وابنة عمها الفنانة شيرين رضا، بعيد ميلادها، مؤكدة أنها شريكتها فى كل الجرائم التى ارتكبوها منذ الصغر، ونشرت صورة لهما منذ طفولتهما.

ونشرت دينا، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها مع شيرين، خلال فترة طفولتهما، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لابنة عمى الجميلة شيرين رضا..️ شريكيتى فى الجريمة من الصغر حتى كبرنا".

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من ناحية أخرى، قررت شبكة قناة الحياة إعادة عرض مسلسل "خيانة عهد" للنجمة الكبير يسرا، ابتداء من الأحد الموافق 12 من شهر يوليو الجارى في تمام الساعة التاسعة مساء، ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل خلال عرضه الأول في شهر رمضان المنقضى، وتصدره لتريندات مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" حقق نجاحا كبيرا من خلال أثناء عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.