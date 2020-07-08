سوشانت سينغ يحطم أسطورة "أفينجرز إندجيم"

نجح الإعلان الترويجي لفيلم النجم الهندي الراحل سوشانت سينغ راجبوت في تحطيم الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به فيلم Avengers Endgame منذ طرحه عام 2019 الماضي.

ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن الإعلان الترويجي لفيلم Dil Bechara، حصل على عدد ضخم من علامات الإعجاب بعد نشره على موقع يوتيوب، إذ وصلت إلى 4.8 مليون إعجاب خلال أقل من 24 ساعة.





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وأوضح الموقع أن هذا العدد من علامات الإعجاب لم يحصل عليها أي فيلم في هذا الزمن القياسي منذ طرح الإعلان الترويجي لفيلم "مارفل" الذي حقق نصف هذا العدد خلال 24 ساعة من طرحه، مع العلم أن علامات الإعجاب لفيلم Endgame توقفت عند 2.9 مليون حالة إعجاب على موقع يوتيوب حتى الآن.

وحقق إعلان فيلم سوشانت سينغ راجبوت، نسبة وصلت لأكثر من 29 مليون مشاهدة منذ طرحه، كما وصلت علامات الإعجاب به على موقع يوتيوب إلى 6 ملايين علامة حتى الآن.

ويطرح الفيلم قريبا عبر منصة البث الرقمي التابعة لديزني Disney + Hotstar، ويشارك في بطولته "سانجانا سانغي".



