شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: ثقافة مصر لا تعرف التحرش وأعتذر نيابة عن الرجال الشرفاء لبنات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكينج محمد منير أن ثقافة مصر ورجالها لا يعرفون لفظ التحرش الجنسى، مشيرا إلى أنه وعلى مدار التاريخ كان الرجل المصرى مضرب الأمثال فى الدفاع عن كرامة المرأة، مقدما اعتذاره بالنيابة عن كل الرجال الشرفاء لكل بنات مصر.

وكتب منير، عبر حسابه على تويتر: "لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسى، وعلى طول تاريخنا كان الرجل المصرى هو مضرب الأمثال فى الدفاع عن كرامة المرأة والاحتفاء بها، أعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر".

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وتحتضن دار الأوبرا المصرية أولي حفلات الكينج محمد منير بحضور جمهور وذلك بعد فيروس كورونا الذي حرم النجوم من الحفلات الجماهيرية، حيث يحيي الكينج حفل غنائي يوم الخميس 16 يوليو فى الثامنة مساء، وذلك بعدما قدم حفل لايف أون لاين بسبب تفشي الفيروس مؤخرا.

من جانب آخر، طرح الكينج محمد منير أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى"، عبر حسابه قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.

وشاركت في الفيديو كليب لأغنية "الناس في بلادي" المذيعة نجوى إبراهيم "ماما نجوى"، وكان الكينج محمد منير كان قد بدأ تصوير الأغنية خلال الفترة الماضية في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة.