شكرا لقرائتكم خبر عن المذيعة أروى: حالتى النفسية سيئة بسبب الأوضاع فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة والإعلامية أروى، عن أن تمر بحالة نفسية غير جيدة بسبب الأوضاع السيئة والصعبة التى تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب نقص السلع المهمة وانقطاع الكهرباء التى أصبحت لا تأتى سوى ساعة واحدة فقط فى اليوم.

وقالت أروى: فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات: "أن حالتها النفسية سيئة بسبب الأوضاع فى لبنان وليس بسبب فيروس كورونا، خاصة أن الدنيا مغلقة ولا أحد يعرف أن يسافر"، مضيفة: "تخيلوا أننا وصلنا إلى مرحلة عدم وجود كهرباء، وأن كهرباء الدولة ما تيجى إلا ساعة واحدة فى اليوم، بالرغم أن بعض المواطنين يعملون بالمولدات الكهربائية وكانت يتقاسمون التيار مع كهرباء الدولة بمعدل 6 ساعات للمولد و6 للدولة، لكنها أصبحت ساعة واحدة للكهرباء فى اليوم، وأصبحنا لا نعرف أن ننام ليلاً بسبب الحر وارتفاع درجة الحرارة".





وتابعت أروى: "شيء محزن أن تصل لبنان إلى هذه المرحلة، من غلو وارتفاع الأسعار ونقص الكثير من السلع"، مؤكدة: "مضطرين نتكيف مع هذا الوضع".

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وكانت الحكومة اللبنانية، عينت مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، أمس الثلاثاء، فى خطوة تأجلت كثيرًا وهى ضمن عدد من الإجراءات تترقبها الدول المانحة التى تطالب لبنان بإجراء إصلاحات.

وتبلغ خسائر المؤسسة مليارى دولار سنويا مما يمثل ضغطًا كبيرًا على المالية العامة للدولة.

وتريد الدول المانحة ضبط قطاع الكهرباء فى إطار جهود الإصلاح، ويعانى لبنان أزمة مالية حادة بسبب الفساد وسوء الحوكمة على مدار عقود.